Янукович уволил председателя района, на руках которого кровь двух людей

Текст - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Валентина ЗАРИЦКОГО от должности председателя Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области. Текст соответствующего распоряжения размещен на сайте Президента. Как сообщал УНИАН, возле села Чепелевка ночью 24 февраля председатель Белогорской райгосадминистрации, находясь за рулем автомобиля, сбил двоих людей. Парень 1985 г.р. погиб на месте, а девушка 1990 г.р. позже умерла в реанимации. Против чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter