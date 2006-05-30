Ющенко прибыл в Донецк
11:48, 30 мая 2006Политика
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К зданию ОГА глава государства подъехал за рулем «Мерседеса»...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Донецк.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подъехал за рулем «Мерседеса» к зданию Донецкой областной государственной администрации.
Сейчас В.ЮЩЕНКО подошел к сторонникам «Нашей Украины», которые встречают Президента возле облгосадминистрации, пожимает им руки.
Как сообщал УНИАН, в ходе поездки Президент, в частности, проведет совещание с активом области, на котором представит нового губернатора Владимира ЛОГВИНЕНКО.
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