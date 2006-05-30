Ющенко прибыл в Донецк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Донецк.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подъехал за рулем «Мерседеса» к зданию Донецкой областной государственной администрации.

Сейчас В.ЮЩЕНКО подошел к сторонникам «Нашей Украины», которые встречают Президента возле облгосадминистрации, пожимает им руки.

Как сообщал УНИАН, в ходе поездки Президент, в частности, проведет совещание с активом области, на котором представит нового губернатора Владимира ЛОГВИНЕНКО.