Янукович говорит, что украинской промышленности нужен рывок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что одной из важных составляющих инновационного развития нашего государства должна стать модернизация науки.

Об этом глава государства заявил во время встречи с Бюро Президиума Национальной академии наук Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Наша цель – вместе с Национальной академией наук рассмотреть вопрос модернизации науки, объединив нашу науку, образование и реальный сектор экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, сегодня, к сожалению, наука, как и другие сферы развития страны, переживает непростые времена.

Президент в то же время подчеркнул, что идея инновационного развития Украины была, есть и остается актуальной. Глава государства выразил убеждение, что без технологического обновления производства и промышленности невозможно качественное продвижение вперед, выпуск конкурентоспособной продукции и тому подобное.

«Нужен технологический рывок, который бы создал условия для повышения уровня конкурентоспособности нашей промышленности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.