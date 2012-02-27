СМИ: Спецслужбы Украины и России сорвали покушение на Путина

Спецслужбы Украины и России сорвали планы террористов, готовивших покушение на премьер-министра РФ Владимира Путина, сообщил сегодня российский Первый канал.

В Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после предстоящих 4 марта президентских выборов, сообщает телеканал. Путин баллотируется в президенты от правящей "Единой России".

Подробности дела телеканал обещает сообщить в выпусках вечерних новостей. По данным ТВ, расследование продолжается.

В центре общественных связей ФСБ РФ РИА Новостисказали, что не опровергают информацию телеканала, но раскрывать какие-либо подробности не будут.

В свою очередь представитель одной из российских спецслужб пояснил РИА Новости, что всегда проверяются любые сигналы об угрозах в адрес руководителей страны. "Вся подобная информация становится предметом серьезнейшей проверки, даже если она исходит от косвенных источников. В данном случае фигурируют конкретные лица, которые подозреваются в террористической деятельности", - сказал собеседник агентства.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о спецоперации в Одессе, в ходе которой бойцы спецподразделения СБУ "Альфа"задержали двух боевиков, подозреваемых в организации теракта.

В начале января Главное управление МВД Украины в Одесской области возбудило уголовное дело по факту взрыва и пожара в доме по улице Тираспольской, 24 в Одессе, во время которого погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. Третий постоялец скрылся. По данным СМИ, это был Адам Осмаев. Взрыв произошел во время изготовления взрывного устройства.

"Уже 6 января СБУ Украины направила срочную телеграмму своим коллегам из ФСБ России: один из тех, кто снимал квартиру, при взрыве погиб, еще одного, обгоревшего, удалось спасти. Его сразу же допросили, так как среди вещей нашли части взрывных устройств. Судя по показаниям выжившего Ильи Пьянзина, они вместе с погибшим Русланом Мадаевым прилетели из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Доку Умарова", - сообщил корреспондент канала.

Первый канал продемонстрировал кадры допроса Пьянзина.

"Они сказали, что для начала поедете в Одессу. Научитесь там изготавливать (бомбы). А потом уже дальше, в Москве, будете делать диверсии на экономических объектах. В дальнейшем - покушение на Путина. Потом мы прилетели в Одессу. Руслану дали номер человека, который должен был встретить нас здесь", - рассказал задержанный.

Как говорится в репортаже, спецслужбы Украины и России работали совместно и очень эффективно. "Третий участник банды был задержан украинским спецназом. Адам Осмаев, три года находящийся в международном розыске, охотно сотрудничает со следствием, надеясь, что это поможет избежать экстрадиции в Россию", - сообщает ТВ.

Сейчас Осмаев находится Следственном изоляторе Службы безопасности Украины в Одессе.

"Конечная цель была поехать в Москву и попытаться совершить покушение на премьера Путина. Есть такие мины военного образца, которые называются противобортные мины. Так что не обязательно даже смертник", - рассказал на допросе, запись которого продемонстрировало телевидение.

"Погибший, например, был готов пойти смертником", - сказал Адам Осмаев, уточнив, что сам он не пошел бы.

Именно Осмаев, до этого долгое время живший за границей (в Лондоне), был связником террористов в Одессе и инструктором. Он должен был обучить их и переправить в Москву. Весь план подготовки оперативники нашли в его ноутбуке

"Среди файлов указаны видео с проездом кортежа, в частности Путина. Чтобы имелось понятие, как садится охраняемое лицо, сколько машин сопровождает, с разных ракурсов, с разных улиц. То есть люди обучались не на одном примере, а на нескольких", - сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Часть детонаторов и пластита была завезена в столицу заранее. Вместе с той взрывчаткой, которой была начинена машина, разминированная сотрудниками ФСБ на Профсоюзной улице в Москве еще в мае 2007 года.

Рассчитывая на снисхождение, место схрона вблизи Кутузовского проспекта в Москве указал сам Осмаев.

"Был бы приличный взрыв. Достаточный, чтобы разворотить грузовую машину", - говорит оперативный сотрудник ФСБ.

Осмаев не отрицает, что досконально изучал пути передвижения правительственных кортежей по Москве. И признался, что подготовка к теракту уже завершалась: "Дедлайн был после выборов президента России".

Украинские СМИ сообщали, что вместе с уроженцем Северного Кавказа Адамом Осмаевым был задержан и его отец Асланбек Осмаев. Адама и Асламбека Осмаевых по подозрению в причастности к организации несостоявшегося теракта 9 мая 2007 года в Москве разыскивает ФСБ. По некоторым данным, они входили в диверсионную группу, подконтрольную террористу Умарову.