Кинах готов быть спикером

Конкретные переговоры относительно распределения должностей в руководстве Верховной Рады еще не велись. Об этом сообщил народный депутат от блока "Наша Украина" Анатолий Кинах в понедельник, 29 мая, в эфире "1+1".

"Конкретные переговоры по руководству Верховной Рады, по делению парламентских комитетов еще не начались", - сказал Кинах, добавив, что "различные варианты, безусловно, существуют".

При этом Кинах отметил, что принципиальным является то, чтобы формирование коалиции происходило не "методами примитивной торговли должностями или экономическими ресурсами", а на основе программных принципов, которые отражают стратегические интересы общества и государства.

На вопрос, готов ли он предложить свою кандидатуру на пост спикера, Кинах ответил: "Я не боюсь ответственности. И если будет оказано доверие, я готов работать".

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