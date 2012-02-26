Бютовцы Луганщины обещают неделю не отходить от колонии Тимошенко

Участники отчетно-выборной конференции Луганской областной организации ВО «Батьківщина» приняли решение открыть пост № 1 возле Качановской колонии Харькова, и в течение недели проводить вахту «Свободу Юлии Тимошенко!».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парторганизации.

На конференции, которая состоялась 25 февраля, была переизбрана председатель облорганизации «Батьківщини» Ирина ВЕРИГИНА и сформирован новый состав руководящих органов.

В работе конференции приняли участие 129 делегатов из всех городов и районов Луганской области, а также народные депутаты от "БЮТ-Батьківщини" Александр СТЕШЕК, Сергей ПИДГОРНЫЙ и Анатолий ЯГОФЕРОВ, которые представляют Луганскую область в Верховной Раде.