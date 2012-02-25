Азаров узнал из Facebookа, что в ПР есть три депутата-взяточника

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ пообещал исключить из партии подозреваемых во взяточничестве депутатов Херсонского горсовета.

Об этом глава ПР написал 24 февраля, традиционно отвечая на вопросы посетителей его персональной страницы, в социальной сети Facebook.

В частности, херсонские журналисты задали вопрос главе Партии регионов относительно деятельности депутатов Херсонского горсовета, его однопартийцев, которые, по мнению журналистов, ведут себя недостойно.

"Николай Янович! Здравствуйте! Вопрос к Вам как председателю Партии регионов: В Херсоне депутаты городского совета КИЯН (пойман на взятке в 7 тыс. грн.) ТКАЧ (директор комм. предприятия, который украл из бюджета 4 млн. грн.) ШЕВЧУК (конвертационный центр 300 млн. грн.), плюс он же еще и избил журналиста и был осужден, но спасся амнистией. Все вышеупомянутые персонажи безнаказанно продолжают работать и ходить на сессии городского совета. Руководство городской организации никак не комментирует данные факты. Существует ли у Вас в партии какой-то механизм наказания по партийной линии данных лиц? Спасибо", - написали премьер-министру в Facebook херсонцы.

Н.АЗАРОВ пообещал разобраться в полученной информации.

"Ваша информация будет передана Председателю контрольной комиссии Партии регионов БИЛОБЛОЦКОМУ с выездом на место. Эта информация будет проверена. И если она подтвердиться, то указанные лица будут исключены», написал глава ПР.

Отметим, что все указанные в обращении к Н.АЗАРОВУ лица являются депутатами Херсонского горсовета от Партии регионов. Председателем Херсонской городской организации Партии регионов является мэр Херсона Владимир САЛЬДО.