Украина вышла в полуфинал чемпионата Европы
11:11, 30 мая 2006Политика
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Украинские футболисты победили датчан
Молодежная сборная Украины з футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы среди молодежных команд, который проходит в Португалии.
Вчера украинцы победили датчан со счетом 2:1. 1 июня команда Украины сыграет со сборной Сербии и Черногории. В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Голландии. Голландцы вчера победили сверстников из Италии 1:0.
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