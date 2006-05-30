Украина вышла в полуфинал чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины з футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы среди молодежных команд, который проходит в Португалии.

Вчера украинцы победили датчан со счетом 2:1. 1 июня команда Украины сыграет со сборной Сербии и Черногории. В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Голландии. Голландцы вчера победили сверстников из Италии 1:0.

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