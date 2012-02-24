Депутату Рыбакова на забор повесили похоронный венок

Депутатская группа «Реформы ради будущего» обвиняет львовскую ячейку БЮТ в организации хулиганских действий у дома народного депутата Ивана ДЕНЬКОВИЧА.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении депутатской фракции «Реформы ради будущего» по поводу нападения на дом народного депутата, который входит в депутатскую фракцию «Реформы ради будущего» И.ДЕНЬКОВИЧА, в селе Зимна Вода на Львовщине. Возле дома депутата группа неизвестных организовала беспорядки, а на забор повесили похоронный венок.

«Сегодняшние события во Львовской области стали еще одним свидетельством того, что БЮТ развернул широкомасштабную кампанию дискредитации не только лидера нашей фракции Игоря РЫБАКОВА, но и персонально членов нашей команды», - сказано в заявлении.

«Нам известно, что сегодняшние хулиганские действия молодчиков у дома Ивана Васильевича организовали местечковые серые кардиналы, которые контролируются львовской организацией БЮТ», - говорится в документе.

«Очевидно, в БЮТ пытаются компенсировать позорный провал своей провокации, направленной против нашей фракции. Теперь «бютовцы», как мы видим, начали наносить «точечные» удары по людям из нашей команды », - заявляют депутаты.

В заявлении подчеркивается, что И.ДЕНЬКОВИЧ в свое время возглавлял одну из мощнейших областных организаций БЮТ - львовскую. «Именно благодаря Ивану Васильевичу поддержка БЮТ в Львовской области доходила до 86%, - напоминают депутаты. - Но после того, как руководство БЮТ перестало скрывать свои «фирменные» внутрипартийные методы работы - стукачество, солдафонство, тотальный шпионаж и нашептывание, ДЕНЬКОВИЧ, конечно же, не смог продолжать принимать участие во всем этом, и вышел из партии, сложил полномочия руководителя Львовской организации».

«Сегодня на дом Ивана Васильевича, в котором находились его дети и внуки, был повешен похоронный венок. Это красноречивое свидетельство того, что в БЮТ не пренебрегают самыми подлыми, самыми гнусными методами расправы со своими оппонентами», - подчеркивается в заявлении.

Депутаты также сообщили, что подписали обращение ко всем силовым и правоохранительным структурам – Генпрокуратуре, СБУ и МВД - с призывом дать правовую оценку сегодняшним хулиганским действиям у дома И.ДЕНЬКОВИЧА.