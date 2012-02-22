Евродепутат: с Тимошенко плохо обращаются в тюрьме

Депутат Европарламента Сюзанна РОЙТОВА (группа Народных партий, Чехия), бывший министр здравоохранения Чехии заявляет, что ухудшение состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может быть следствием плохого обращением с ней в тюрьме.

Об этом говорится в заявлении депутата, переданном УНИАН пресс-службой группы Народных партий в Европарламенте.

“По просьбе семьи Ю.ТИМОШЕНКО помочь осветить проблемы со здоровьем заключенного украинского политика, я посетила Киев для консультаций с широким кругом людей относительно состояния здоровья бывшего украинского премьер-министра. Я подчеркиваю, что мой визит был гуманитарным, а не политическим”, - написано в заявлении.

“Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вызывает обеспокоенность, что с ней плохо обращаются в заключении”, - отмечает европейский депутат.

В заявлении говорится, что в ходе визита 19-21 февраля в Киев С.РОЙТОВА ознакомилась с медицинскими записями относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, начиная с ноября 2011 года.

По ее словам, настоящие документы свидетельствуют, что еще в ноябре было понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО нуждалась в надлежащем лечении проблем в пояснице с применением анестезионных средств с последующим отдыхом и возможным оперативным вмешательством.

“Это должна была бы быть стандартная процедура. Вместо этого, она была лишена ходунов и провела бесконечные часы на допросах, а также время от времени была лишена обезболивающих препаратов”, - отмечает европейский депутат.

“После этого визита, я более серьезно буду относиться к обеспокоенности семьи Ю.ТИМОШЕНКО, которая боится, что Ю.ТИМОШЕНКО может подвергаться влиянию токсичных субстанций с тем, чтобы не выдержать давления, которое оказывается на нее”, - продолжает С.РОЙТОВА.

В связи с чем депутат выразила убеждение в необходимости давления со стороны международного сообщества с целью получения от Украины разрешения на осуществление независимого анализа образцов тканей Ю.ТИМОШЕНКО на регулярной основе в будущем.

Депутат также высоко оценила работу международных врачей, которые провели обследование Ю.ТИМОШЕНКО на прошлой неделе в Качановский колонии. При этом, С.РОЙТОВА выразила обеспокоенность информационной кампанией по дезинформации относительно данного обследования, которая развернулась в Украине.

“Я шокирована заявлением украинского Министерства здравоохранения, которое интерпретировало выводы немецких и канадских медицинских экспертов, а также атаками в прессе на профессиональный уровень канадских врачей”, - заявила депутат.

Она также сообщила, что в ближайшее время передаст выводы по результатам своего визита в Киев семье Ю.ТИМОШЕНКО и членам группы Народных партий в Европарламенте.

Как сообщал УНИАН, 27 января председатель международной общественной организации «Родина» Александр ТИМОШЕНКО предложил экс-министру здравоохранения Чехии С.Ройтовий возглавить группу независимых медиков для обследования прежнего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко.