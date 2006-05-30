Карпачева хочет посадить Гриценко?

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА требует от Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности лиц, которые предоставили военному кораблю США разрешение на допуск в Крым.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека “о защите прав человека на безопасность, гражданский мир и спокойствие в Украине”, переданном УНИАН его пресс-службой.

Н.КАРПАЧЁВА отмечает, что “украинская общественность глубоко взволнована дерзким фактом незаконного допуска в порт Феодосии военно-транспортного судна „Adventure” под флагом США и выгрузки из него вооружения, боеприпасов и военно-инженерной техники, размещения в городе Феодосии военнослужащих США в рамках подготовки к совместным украинско-американским тактическим учениям „Си-Бриз-2006”.

“Выгруженную военную технику и вооружение пытаются перебросить в глубину полуострова на военный полигон Старый Крым. По сообщениям СМИ, в Черное море вошли и взяли курс на Феодосию еще два военных корабля НАТО”, - говорится в документе.

Уполномоченный отмечает, что “указанными действиями нарушаются ст. 85 и 92 Конституции Украины, в соответствии с которыми „...порядок допуска и условия пребывания вооруженных сил других государств на территории Украины устанавливаются исключительно законами Украины”. Согласно ст. 8 Закона Украины „О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины” решения Президента о допуске подразделений других государств на территорию Украины вступает в силу только после его одобрения Верховной Радой Украины. Законопроект об одобрении Указа Президента от 31 января 2006 года за № 78/2006 трижды – 9, 10 и 21 февраля 2006 года – вносился на рассмотрение Верховной Рады Украины, однако ни разу не нашел поддержки большинства народных депутатов Украины”.

Украинский Омбудсмен напоминает, что 1 декабря 1991 года народ Украины на Всеукраинском референдуме подтвердил Акт провозглашения независимости Украины и Декларацию о государственном суверенитете Украины, которыми определен внеблоковый статус страны.

Поэтому, по мнению Н.КАРПАЧЁВОЙ, ”вполне понятно, что грубое нарушение Конституции Украины и фундаментальных государственных документов вызвало справедливое возмущение жителей Феодосии, крымчан, различных политических партий и общественных организаций Украины, что вызвало массовые акции протеста и круглосуточное пикетирование Феодосийского морского торгового порта”.

Уполномоченный по правам человека считает, что незаконное пребывание на территории Украины воинских подразделений НАТО можно оценить как попытку посягательства на суверенитет и национальную безопасность Украины.

Уполномоченный поддерживает законные требования участников акций протеста о прекращении нарушений прав человека на безопасность, гражданский мир и спокойствие и считает вполне обоснованным решение сессии Феодосийской городского совета от 29 мая 2006 года об объявлении Феодосии территорией, свободной от НАТО.

Н.КАРПАЧЁВА убеждена, что “при таких обстоятельствах Президент Украины как глава государства, гарант соблюдения конституционных прав и свобод человека и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен принять безотлагательные меры с целью освобождения территории Украины от незаконного пребывания иностранных войск”.

Уполномоченным по правам человека внесено представление генеральному прокурору Украины о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении Конституции и действующего законодательства Украины.

“Какими бы экономическими и политическими выгодами не мотивировалось пребывание войск НАТО на территории Украины, недопустимо действовать вне Конституции и законов Украины, приносить в жертву безопасность и спокойствие наших соотечественников”, - подчеркивает в заявлении Н.КАРПАЧЁВА.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США „Эдвантедж”, с которого была выгружена инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для усовершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских Сил Украины.

В то же время местные жители устроили у ворот порта стихийный митинг. Они выражали возмущение по поводу того, что им ничего не известно о цели визита американцев, а также что иностранные войска присутствуют без разрешения Верховной Рады.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно "Эдвантедж" - это передовой отряд, который готовит плановые учения "Си бриз-2006". По их словам, это мероприятие было запланировано еще в прошлом году, то есть об этом должна знать местная власть и руководство порта. В целом для участия в учениях приглашены 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут возводить казармы, согласие украинские военные надеются получить.