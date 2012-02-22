В Фонде госимущества заговорили о приватизации «Укрзализныци»

Вопрос приватизации железных дорог будет рассматриваться после реструктуризации «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

«Нужно посмотреть, в каком виде «Укрзализныця» буде функционировать, и какое состояние будет после реструктуризации… Тогда можно будет говорить об инвесторе», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что приватизации «Укрзализныци» как единого комплекса ожидать не стоит.

«В целом приватизации железных дорог как единого комплекса, чтоб мы подали контрольный пакет акций, я думаю, не будет. Для Украины это невозможный вариант», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Сейчас «Укрзализныця» проводит реорганизацию структуры грузовых железнодорожных перевозок. С 1 января начал свою работу Украинский транспортно-логистический центр, основная задача которого - оптимизировать грузовые перевозки внутри страны за счет централизованного управления вагонами всех украинских собственников грузового подвижного состава.

Также в Украине произошла смена статуса украинского грузового подвижного состава с инвентарного на собственный путем передачи парка в две государственные операторские вагонные компании: «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Укрспецвагон».