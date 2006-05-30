В Москве взрыв в 16-этажном общежитии
09:53, 30 мая 2006Политика
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Эвакуировано 150 человек
В Москве минувшей ночью произошел взрыв в подвале 16-этажного общежития на улице Подъемная.
Как передает радио Свобода», в окнах - с первого по восьмой этаж - вылетели стекла.
Спасатели эвакуировали 150 человек, пострадавших нет.
На первом этаже, по данным МЧС, располагаются магазин и игровой клуб. Причина взрыва пока неизвестна.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям - хулиганство, незаконный оборот взрывчатых веществ и умышленное уничтожение имущества.
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