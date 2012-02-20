Кинаха сравнили с унтер-офицерской вдовою

Многочисленные общественные организации обратились к председателям фракций и оппозиционных партий в поддержку сбора подписей за отставку правительства. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на Согласительном совете в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, еще несколько недель назад она требовала заслушать информацию Кабмина о состоянии экономического и социального развития Украины в 2011 году и начала сбор подписей за рассмотрение вопроса об ответственности правительства. «Наш первый шаг – постановление об ответственности Кабмина. Я передала подписные листы относительно постановления лидерам оппозиционных партий. Кроме этого, по имеющейся у меня информации, к председателям депутатских фракций и групп обратились десятки общественных организаций с поддержкой инициативы об отставке правительства», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Нынешний состав Кабмина – это воплощение старого поколения политиков, которое не способно эффективно руководить современной страной. Мы должны сформировать внепартийное профессиональное правительство 21-го века, которое реализует экономическую программу роста благосостояния и стандартов жизни граждан», – подытожила председатель Комитета ВР.

Вместе с тем, она отметила, что на этой неделе крайне необходимо принять ряд законопроектов, направленных на ослабление давления государства на малый и средний бизнес. «Для того, чтобы сохранить сотни тысяч рабочих мест предпринимателей, которым грозит волна проверок, следует немедленно ввести мораторий на проверки «упрощенцев» (законопроект №9549). Кроме этого, следует принять закон о снижении ставок единого социального взноса (№9765), из-за высокого уровня которых прекратили свою деятельность 400 тысяч предпринимателей, и отменить ведение первичных документов «упрощенцами» (№9504)», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Комментируя зарегистрированные в парламенте законопроекты, она обратила внимание на инициативу некоторых представителей Украинского союза промышленников и предпринимателей повысить в несколько раз штрафы. «Увеличение давления власти на предпринимателей за 2 года уже никого не удивляет. Однако, когда сами предприниматели обращаются к власти с просьбой усилить давление на них – это уже напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Завтра на заседании комитета будут рассматриваться предложения, видвинутые председателем УСПП вместе с несколькими депутатами, повысить штрафы для предпринимателей в 3-5 раз. У меня вопрос к вам, уважаемые промышленники и предприниматели: «Вы на чьей стороне?», – спросила председатель Комитета ВР.

Неприемлемыми, по ее мнению, являются законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности продукции (№9733) и об основных принципах государственного надзора (№2779). «В этих законопроектах за хорошим фасадом – мнимой заботой о здоровье людей – должностные лица получают еще больше полномочий и возможностей «доить» предпринимателей. Мы категорически против отмены действующего 10-дневного срока для предупреждения о плановой проверке, а также против и выведения санитарно-эпидемиологического надзора, службы по контролю качества лекарственных средств и санитарного контроля за пределы Закона об основных принципах государственного надзора, что предусматривается этими законопроектами. Это не только не приведет к улучшению качества продукции, но и позволит проверяющим безнаказанно и в любой момент времени осуществлять проверки. К чему это приводит – все мы прекрасно знаем: увеличиваются только состояние должностных лиц», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.