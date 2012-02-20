Кожемякин - о Забзалюке, тушках и чики-пики

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН считает безосновательными заявления о возможном лишении депутатских полномочий Романа ЗАБЗАЛЮКА, который разоблачил вроде бы факт подкупа депутатов в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН заявил сегодня во время Согласительного совета.

«Любые заявления о том, что надо лишить депутатской неприкосновенности господина ЗАБЗАЛЮКА, а не того человека, который это делал и продолжает делать, – это неправильно», - сказал А.КОЖЕМЯКИН, добавив, что подобные заявления носят аморальный характер.

Он отметил, что ВР должна создать временную специальную комиссию или отреагировать публично и дать оценку действиям, в частности, тем, кто подкупал депутатов.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что много депутатов–«тушок» ушли из фракции «БЮТ-Батьківщина» и «окопались в группе Реформы ради чики-пики».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина”, а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН высказал мнение, что Генеральная прокуратура должна внести представление о лишении депутатских полномочий Р.ЗАБЗАЛЮКА (фракция «БЮТ-Батьківщина») и Игоря РЫБАКОВА (группа «Реформы ради будущего»), если докажет их вину в деле о подкупе. «Если будет доказан этот факт, то я считаю, что должен отвечать и один, и второй», - сказал спикер.

Между тем 17 февраля фракция "БЮТ-Батьківщина" передала Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» 3,6 млн. грн., которые якобы получил депутат Р.ЗАБЗАЛЮК от И.РЫБАКОВА за переход из оппозиционной фракции в группу «Реформы ради будущего».