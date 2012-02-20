В Киеве похитили топ-менеджера «Нефтегаздобыча»

В Киеве без вести пропал крупный топ-менеджер — глава правления одного из лидеров добычи природного газа в Украине ЧАО «Нефтегаздобыча» Олег Семинский, сообщает газета "Сегодня".По одной из версий, причина похищения — получение выкупа, по другой — это передел денежного бизнеса. В милиции пока подробностей не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Объявления о пропаже Семинского висят на каждой станции метро: 38-летний Олег Семинский был одет в модельную норковую шапку и кожаную куртку с воротником из норки фирмы Zilli. Кроме того, на бизнесмене были ботинки 46-го размера темного цвета фирмы Gucci. «3 февраля в 18.30 в Киеве Семинский выехал на своем автомобиле Toyota Camry с паркинга по ул. Константиновская, 15», — написано в объявлении.

В милиции говорят, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», хотя мертвым Семинского не нашли. «На подъезде к дому Семинскому перегородили дорогу два автомобиля, и его похитили. Его родственники надеются, что он жив, и готовы на все. Хотя никаких предложений о выкупе, насколько мне известно, не поступало», — сказал начальник ЦОС МВД Украины Владимир Полищук.

В ВР эту тему активно обсуждают, так как Семинский близок с некоторыми депутатами, в частности, с экс-главой МЧС Нестором Шуфричем. «Семинский — это не просто наемный топ-менеджер, у него самого был свой бизнес по продаже автомобилей. Олег — самодостаточный человек и очень обеспеченный. Похоже, что его украли с целью выкупа», — сказал один из депутатов.

Вторая версия — передел собственности. По данным СМИ, «Нефтегаздобыча» владеет 8 скважинами в Украине, среди которых одна из самых глубоких в Европе экспериментальных скважин глубиной 6 км.

«8 скважин такого уровня для частной компании — это много», — сказал экс-министр энергетики Иван Плачков. Источники, близкие к окружению Шуфрича, говорят, что желающих приобрести это предприятие много.

«Я думаю, Семинский мог стать жертвой бизнес-дележа», — заявил источник.