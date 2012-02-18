Янукович собрал силовиков в Межигорье

Президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Совету национальной безопасности и обороны, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ совместно работать над модернизацией армии.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с руководством СНБО, Минобороны и Генштаба ВСУ в резиденции Президента «Межигорье» в селе Новые Петровцы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Участниками встречи, в частности, были секретарь СНБОУ Андрей КЛЮЕВ, министр обороны Дмитрий САЛАМАТИН и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир ЗАМАНА.

«Мы сегодня обсудим наши планы по модернизации Вооруженных сил в части сотрудничества с Советом национальной безопасности», - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к министру обороны, Президент сказал: «Вам надо будет вместе с секретарем СНБО в ближайшее время совместно рассмотреть все документы, касающиеся оборонного комплекса, и доложить мне».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность вопроса развития военно-промышленного комплекса, создания новых рабочих мест и организации государственного заказа в этой сфере. «У нас стоит задача - построить новый образец ракетного комплекса, и другие вопросы, которые мы должны запланировать и выполнить в ближайшие годы», - отметил он, добавив, что здесь должны быть учтены возможности отечественных заводов.

Глава государства высказался за необходимость оптимизации структуры Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ - «как нам убрать дублирование, то, что мешало раньше эффективно работать». По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот вопрос должен быть предметом внимания указанных ведомств.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что эта работа не будет проводиться в спешке.

В.ЯНУКОВИЧ также акцентировал внимание на важности эффективного решения социальных проблем военнослужащих и их семей, в частности, по обеспечению офицеров жильем.

В свою очередь министр обороны и начальник Генштаба доложили главе государства о плане первоочередных мероприятий в рамках реформирования украинской армии. В частности, речь шла о шагах, направленных на повышение боевой подготовки войск, укрепления кадрового потенциала, обеспечения ВСУ современной техникой и модернизации существующей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, В.ЯНУКОВИЧ назначил генерал-лейтенанта Владимира ЗАМАНУ начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующим ВСУ, уволив с этой должности Григория ПЕДЧЕНКО.

Ранее, 8 февраля, В.ЯНУКОВИЧ сменил министра обороны Украины - вместо Михаила ЕЖЕЛЯ был назначен Дмитрий САЛАМАТИН.