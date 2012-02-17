Президент Германии подает в отставку

Президент Германии Кристиан Вульф в пятницу объявил, что подает в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Вульфа, Германии нужен президент, пользующийся поддержкой большинства граждан страны.

"Развитие событий последних дней и недель показывает, что это доверие и возможности моей работы серьезно пострадали. По этой причине я больше не считаю возможным должным образом выполнять обязанности федерального президента. Сегодня я подаю в отставку, чтобы незамедлительно освободить дорогу моему преемнику", - сказал Вульф журналистам в Берлине. Имя преемника президента пока неизвестно.

Скандал, связанный с именем президента, развивается с декабря прошлого года, его обвиняют в многочисленных злоупотреблениях полномочиями и статусом и получении финансовой выгоды. Накануне прокуратура Ганновера направила в бундестаг запрос о лишении президента иммунитета в связи с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями.

Согласно результатам последних соцопросов, уже около 84% граждан Германии не верят в честность своего президента.