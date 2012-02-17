Попов вручил награды и квартиры

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов вручил награды, отличия и 7 ордеров на получение квартир в Киеве семьям воинов-интернационалистов и ветеранам войны в Афганистане.

Как сообщает пресс-служба КГГА, В Колонном зале КГГА состоялся торжественный прием председателя горгосадминистрации по случаю 23-й годовщины выведения советского военного контингента с территории республики Афганистан.

«Мы можем изменить наше отношение к истории, к тем или другим политическим решениям или поступкам, но наше отношение к подвигу соотечественников, которые жертвовали своим здоровьем и даже жизнью на фронтах, – не изменится никогда. И они безусловно заслуживают на уважение и заботу как со стороны власти, так и всего общества», – сказал Александр Попов.

Через принятие Верховной Радой закона о поддержке строительной отрасли, который освободил застройщиков от паевого взноса до 2013 года, столица потеряла возможность предоставлять бесплатные квартиры. Однако, даже несмотря на потерю источника получения социально жилья, киевская власть нашла возможность предоставить квартиры тем кто в них больше всего нуждается.

«Подписав меморандум, мы взяли на себя дополнительные обязательства, кроме тех, которые приняты на уровне государства. И обычно это предусматривает дополнительные финансовые обязательства. Однако мы понимаем всю необходимость поддержки семей погибших и инвалидов-афганцев. Мы не можем медлить, обещая, что завтра будет лучше. Наше задание – делать все возможно уже сегодня», – подчеркнул председатель КГГА.

В 2012 году из бюджета Киева союза ветеранов Афганистана выделено 206,4 тысяч гривен. Это втрое больше, чем в прошлом году. А следовательно всем семьям погибших в Афганистане предусмотрена материальная помощь. Кроме того, финансирование медицинского обеспечения инвалидов-афганцев увеличилось на 24%.

С тем, чтобы проконтролировать выполнение меморандума, при КГГА создали консультационный совет по вопросам социальной защиты. Его неизменными участниками каждый раз являются и активисты союза афганцев.

Как отметили сами воины-интернационалисты, матери и жены погибших ветеранов, в первый раз за много лет эта категория киевлян действительно чувствует искреннюю поддержку и заботу со стороны киевской власти и лично председателя КГГА.