От Януковича уходит начальник Генштаба?

Начальник генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Григорий ПЕДЧЕНКО подал на имя Президента Украины, Верховного главнокомандующего ВСУ Виктора ЯНУКОВИЧА рапорт об отставке по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к ВСУ.

По данным собеседника агентства, рапорт Г.ПЕДЧЕНКО принят и зарегистрирован в Администрации Президента, однако еще не рассмотрен, поскольку на этот счет должна состояться встреча для собеседования В.ЯНУКОВИЧА и Г.ПЕДЧЕНКО.

В то же время источник сообщил, что, по имеющейся у него информации, в определенных кругах, в том числе и военных, рассматривается вероятность назначения на эту должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ или командующего Сухопутными войсками ВСУ.