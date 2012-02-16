Регионалу интересно, что скрывает Тимошенко даже от иностранных врачей

Народный депутат фракции Партии регионов Владислав Забарский считает, что бывший премьер-министр Юлия Тимошенко отказывается сдавать кровь даже иностранным врачам потому, что ей есть что скрывать. Об этом политик сказал "Главкому" в четверг, 16 февраля.

«Меня удивило, что Тимошенко наотрез отказалась сдавать кровь даже иностранным врачам, которых она так звала и ждала. Что могут сказать врачи без анализа крови, ведь это первое, что они делают для установления диагноза? Их выводы могут строиться только на предположениях», - заявил политик.

Забарский также констатировал, что у иностранных медиков было все необходимое оборудование. «Тем, более, что немцы свято чтут врачебную тайну, даже результат обследования запечатали в конверт», - подчеркнул он.

«Я не хочу придумывать, что врачи могут найти в крови Тимошенко. Многие уже делали предположения и нафантазировали. Но не может не вызывать возмущения сам факт, что экс-премьер боится это делать. Ведь если человеку плохо, он сдаст любой анализ ради установления правильного диагноза и эффективного лечения. Это если болит. А если не болит - тогда можно манипулировать общественным мнением, звать врачей из-за границы и при этом отказываться их принимать. А когда зарубежные специалисты, наконец, приступают к осмотру Тимошенко – она не сдает им кровь. Напрашивается вопрос: если тебе так плохо, как ты говоришь, почему ты не хочешь помочь себе сама?» - отметил депутат.

Он выразил мнение, что болезнь Тимошенко – это специальная «оранжевая болезнь». «Ющенко не сдает кровь, так как боится, что в ней ничего не найдут, а Тимошенко, наоборот, боится, что найдут не то, что она хочет», - убежден Забарский.

«Я понимаю, что Тимошенко – большой специалист лечить себя и окружающих от несуществующих болезней. Когда она была премьером, то «лечила» всю страну от «свиного гриппа», потратила миллионы на таблетки «Тамифлю», которые оказались мало кому нужны, но кое-кто на них хорошо заработал. У «Тамифлю» вышел срок годности, и теперь их надо утилизировать за отдельную плату», - подытожил политик.