В субботу, 18 февраля, в 12.00 по адресу: г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 160, состоится заседание Совета атаманов Украины (САУ), в который входят 28 руководителей всеукраинских и международных казацких организаций.

Во время заседания будет обсуждаться вопрос относительно принятия Положения о Совете атаманов Украины и сотрудничества с Координационным советом по вопросам развития казачества в Украине при Кабинете министров Украины.

По вопросам сотрудничества на заседание САУ приглашены:

Дмитрий САЛАМАТИН, министр обороны Украины;

Виктор БАЛОГА, министр чрезвычайных ситуаций Украины;

Николай ЛИТВИН, председатель Государственной пограничной службы Украины;

гетманы и верховные атаманы всеукраинских и международных организаций.

По вопросам аккредитации и за детальной информацией обращаться:

Екатерина ШВАГРО, руководитель пресс-службы САУ

тел.: (044) 562-00-03; (097)498-57-63.

e-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru