Заседание Совета атаманов Украины
В субботу, 18 февраля, в 12.00 по адресу: г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 160, состоится заседание Совета атаманов Украины (САУ), в который входят 28 руководителей всеукраинских и международных казацких организаций.
Во время заседания будет обсуждаться вопрос относительно принятия Положения о Совете атаманов Украины и сотрудничества с Координационным советом по вопросам развития казачества в Украине при Кабинете министров Украины.
По вопросам сотрудничества на заседание САУ приглашены:
Дмитрий САЛАМАТИН, министр обороны Украины;
Виктор БАЛОГА, министр чрезвычайных ситуаций Украины;
Николай ЛИТВИН, председатель Государственной пограничной службы Украины;
гетманы и верховные атаманы всеукраинских и международных организаций.
По вопросам аккредитации и за детальной информацией обращаться:
Екатерина ШВАГРО, руководитель пресс-службы САУ
тел.: (044) 562-00-03; (097)498-57-63.
e-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru