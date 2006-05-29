Сессия Одесского горсовета нарушает закон

Депутаты Одесского облсовета создали 22 постоянные депутатские комиссии – вопреки протесту прокурора о незаконности первой сессии, который тот внес 24 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в голосовании принимали большинство депутатов, в том числе и с оппозиционных фракций Одесского областного совета, в частности, БЮТ, НСНУ и СПУ, которые считают нелегитимной первую сессию облсовета V созыва, второе заседание которой прошло сегодня.

«Мы ожидали, что правоохранительные органы незамедлительно скажут свое слово, - заявил в интервью УНИАН лидер фракции СПУ Николай САЛТАНОВСКИЙ. - Мы выразили мнение по этому поводу, а подавать протест в суд - дело облпрокуратуры».

Такова же позиция фракции БЮТ в облсовете, глава которой Виталий БАРВИНЕНКО считает сессию «учебно-тренировочным собранием». «Фракция поддерживает протест, внесенный в Хозяйственный суд Одесской области, - подчеркнул он в интервью УНИАН. – Вместе с тем мы сегодня не отказались от голосования при создании фракций с учетом того, что некоторые партнеры по оппозиции принимали участие в обсуждении вопросов и голосовании». В.БАРВИНЕНКО уточнил, что члены фракции БЮТ, согласно результатам голосования, возглавили две комиссии – по вопросам регламента, депутатской деятельности и местного самоуправления, а также по вопросам молодежи и спорта.

В свою очередь лидер фракции «Народный Союз Наша Украина» в облсовете Сергей ГОРОХОВ затруднился прокомментировать легитимность нынешней сессии. По его словам, различные законы по-разному трактуют ситуацию, возникшую в Одесском облсовете. «Закон «О местном самоуправлении» разрешает выйти из сложившегося положения так, как это сделали депутаты на первом заседании сессии 23 мая», – сказал он. - А то, что сегодня депутаты практически единогласно проголосовали по всем вопросам повестки дня, говорит об их отношении к председателю облтеризбиркома Владимиру БЕЛОУСЮКУ, не явившемуся 23 мая на ведение первого заседания».

С.ГОРОХОВ опроверг информацию о расколе внутри фракции НСНУ. «Возможно, в облсовете будет создана еще одна коалиция», – сказал политик. - Ведь 4 человека, прошедшие в облсовет по спискам блока НСНУ, не вошли в одноименную фракцию».

Руководство депутатскими комиссиями разделили политические силы, прошедшие в облсовет, в зависимости от количества депутатов во фракциях. 12 комиссий возглавили представители Партии регионов. Руководителями трех стали члены СПУ, по две достались фракциям БЮТ и «Народная оппозиция», по одной – НСНУ, Партии пенсионеров и «Народной инициативе».

Списочный состав членов комиссий будет утвержден на следующей сессии, сообщил председатель облсовета Николай СКОРИК. Он призвал депутатов максимально ответственно подойти к работе в подразделениях: «У нас есть масса вопросов, требующих безотлагательного решения. Они должны проходить через комиссии».

Также на сессии утвержден президиум облсовета в составе 34 человек. В него вошли председатель собрания, его заместители (4 человека), руководители постоянных депутатских комиссий (22 человека) и представители фракций (7 человек). Первое заседание президиума состоится на следующей неделе, сообщил председатель облсовета Н.СКОРИК.

Вместе с тем первый заместитель прокурора области Михаил ЧЕРНЫЙ, присутствовавший на сессии облсовета, затруднился ответить на вопрос, когда назначено рассмотрение прокурорского протеста в Хозяйственном суде Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 23 мая первую сессию Одесского облсовета открыл член областной территориальной избирательной комиссии Николай ЛОБАНОВ, который представляет в избиркоме областную организацию Партии регионов.

Председателем Одесского облсовета в тот день был избран представитель Партии регионов Николай СКОРИК. В голосовании приняли участие 95 депутатов из 116 зарегистрированных в сессионном зале.

Раньше Социалистическая партия Украины, Блок Юлии Тимошенко, «Народный Союз Наша Украина» и партия «Возрождение» заявили, что не намерены принимать участие в выборах председателя Одесского облсовета «в связи с нелегитимностью сессии».