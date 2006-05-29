Минздрав станет как парламент

Кабинет Министров Украины согласился с предложениями Министерства охраны здоровья и Государственного управления делами и передал центральные административные здания министерства (корпуса «А» и «В» по ул. Грушевского, 7) в управление ГУД.

Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 25 мая №284-р размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, админздания МОЗ передаются в управление для проведения реконструкции и реставрации с целью создания единого ансамбля «Мариинский комплекс».

Кабмин поручил ГУД, Минфину, Минэкономики, Минстроительства, МЧС и Киевской городской государственной администрации внести предложения по финансированию реставрации указанных строений и осуществления комплекса противооползневых мероприятий на прилегающих склонах.