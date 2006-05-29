Москаль назвал Крым «Нью-Васюками»

По мнению председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолия ГРИЦЕНКО, некоторые публичные высказывания Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ, сделанные им в течение первой недели после его назначения на должность, дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, глава крымского парламента выразил недоумение в связи с «агрессивным и подчеркнуто конфронтационным тоном» заявлений Г.МОСКАЛЯ, касающихся вновь избранного депутатского корпуса автономии.

«Неужели бывший правоохранитель высокого ранга не знает, что презумпция невиновности является основополагающим конституционным принципом, неукоснительно следовать которому обязан любой государственный служащий Украины? Вынужден напомнить господину МОСКАЛЮ, что только суд в законом порядке может сделать вывод о виновности гражданина, а у чиновников такого права нет. Особенно прискорбным является тот факт, что объектом оскорбительных характеристик Г.МОСКАЛЯ стали народные избранники. Тем самым чиновник выразил свое пренебрежение к волеизъявлению жителей автономии», – заявил А.ГРИЦЕНКО.

«Более того, господин МОСКАЛЬ взялся поучать крымчан, кого именно им избирать. И это спустя несколько дней после появления в регионе, нынешние особенности ему пока неизвестны, а специфика, очевидно, рассматривается сквозь призму прошлых представлений. Называя Крым «Нью-Васюками», Г.МОСКАЛЬ, в первую очередь, демонстрирует собственную неинформированность в вопросах развития народно-хозяйственного комплекса, компенсируя ее ничем не оправданным высокомерием», – подчеркнул крымский спикер.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что у него нет сомнений в том, что непродуманные заявления Постоянного рредставителя Президента Украины в АРК в своей основе противоречат позиции главы государства Виктора ЮЩЕНКО, требующего от сотрудников своего Секретариата строго придерживаться духа и буквы закона.

А.ГРИЦЕНКО выразил надежду на опыт и профессионализм Г.МОСКАЛЯ, который способен, отказавшись от негативных стереотипов, внести свой позитивный вклад в процесс становления новой крымской власти.

Как сообщал УНИАН, 24 мая на совещании с руководителями правоохранительных и контролирующих органов Крыма Г.МОСКАЛЬ выразил обеспокоенность тем, что во время выборов в парламент Крыма и в местные органы власти попали люди с криминальным прошлым, которые сегодня намерены подменить представительские органы, навязывая им свои правила игры, усиленно занимаются формированием угодных министров и других членов Совета министров АРК, предварительно проводят с ними собеседования, навязывают свою волю. По мнению представителя главы государства, это может привести к тому, что Крым скатится до уровня, который был в 1994-1997 годах, когда органы представительской и исполнительной власти подменялись криминалитетом.