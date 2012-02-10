Нардеп говорит, что Забзалюк и Турчинов предлагали ему принести в ВР бомбу

Народный депутат из группы "Реформы ради будущего" Александр Буджерак ушел из фракции "БЮТ — "Батькивщина" из-за того, что "Юлия Тимошенко и Александр Турчинов превратили ее в СБУ". Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua.

"Еще раньше Забзалюк и Турчинов предлагали мне, седому человеку, афганцу принести в Верховную раду бомбу. Это правда Я редко выступаю, потому что не привык врать. Там у них в партии постоянное стукачество, провокации. Я вышел из команды Юлии Владимировны далеко до того, как появилась группа Рыбакова", - отметил депутат.

Он обратил внимание, что в Верховной Раде начали перекупать голоса еще во времена Виктора Медведчука. Буджерак считает заявление Забзалюка провокацией.

"Рыбаков - молодой человек. Он вышел на то, чтобы сделать лучше для людей Украины ... Я уверен в том, что перейдя поступил правильно. Оппозиции нельзя радоваться, если у Президента или в Кабмине что-то не получается", - добавил политик.

Как сообщал УНИАН, Забзалюк обнародовал свой разговор с главой группы "Реформы ради будущего" Игорем Рыбаковым, который предлагал деньги за переход в их группу. Роман Забзалюк отметил, что подкуп проходил по схеме: сначала давали 500 тыс долларов, а затем ежемесячно выплачивали по 20-25 тыс долларов.