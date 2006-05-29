”Наша Украина” отреагировала на попытки России отобрать Крым

Блок "Наша Украина" осуждает популистские шаги Государственной Думы РФ относительно статуса Автономной Республики Крым.

Об этом говорится в заявлении блока по поводу решения Госдумы от 26 мая инициировать запрос к правительству РФ относительно возможности присоединения Крыма к Российской Федерации (согласно Кучук-Кайнарджийскиму договору 1774 года).

“Наша Украина” заявляет, что “высшему законодательному органу России не подобает принятие политических решений на почве исторических событий двухсотпятидесятилетней давности. Мы убеждены, что современные международные отношения не должны строиться в соответствии с соглашениями эпохи Просвещения, или других эпох, а учитывать политические реалии настоящего”, подчеркивается в заявлении.

“Нашеукраинцы” также напоминают российским депутатам, что Кучук-Кайнарджийский договор 1774 года был заключен между Российской империей и Оттоманской Портой: двумя несуществующими сегодня государствами. Поэтому, по словам авторов заявления, “подобные “интерпретации” отдельных российских политиков могут спровоцировать радикальные украинские политические силы к аналогичным шагам: например, присоединение к Украине всех земель Киевской Руси (включая Москву и Кубань)”.

“Наша Украина” убеждена, что международные отношения должны осуществляться на основе общепризнанного принципа суверенности и неприкосновенности территориальной целостности всех современных стран. “Мы выступаем за развитие дружеских и партнерских отношений между Россией и Украиной, в частности продолжение процесса делимитации границы, на этой основе”, отмечается в заявлении.

“Наша Украина” осуждает практику “исторических манипуляций” и считает, что она не только пагубно влияет на украинско-российские взаимоотношения, но и выставляет деятельность депутатов Государственной Думы в ненадлежащем свете.