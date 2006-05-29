Директор ТРК ”Киев”: Черновецкий хочет ”закрыть рот” журналистам

Сегодня Печерский районный суд Киева на предварительном судебном заседании назначил дату рассмотрения по существу иска мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к уволенному им генеральному директору ТРК «Киев» Валерию ТКАЧУКУ и автору программы «СТН-тижневик» Владимиру ЗАМАНСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня во время первого судебного заседания объявил председательствующий в судебном процессе судья Владимир КАРАБАНЬ.

Как отмечается в исковых требованиях Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в апреле 2006 года он подал исковое заявление в Печерский райсуд Киева к тогдашнему руководителю ТРК «Киев» В.ТКАЧУКУ и В.ЗАМАНСКОМУ с требованием привлечь их к уголовной ответственности за якобы преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление религиозных чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Во время сегодняшнего судебного заседания были установлены личности сторон - участниц процесса. Непосредственно истец на судебном заседании не присутствовал.

Представители интересов в суде ответчиков обратились к суду с устным ходатайством, в котором просили суд обязать, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ присутствовал на судебных заседаниях «для того, чтобы лично давал показания».

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, объяснив свое решение тем, что сейчас суд не видит целесообразности в присутствии в зале суда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В то же время суд отметил, что в случае необходимости Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет вызван для предоставления объяснений по его иску.

Комментируя поданный мэром Киева иск, В.ТКАЧУК в интервью журналистам сказал, что расценивает его как попытку «нам (журналистам) закрыть рот».

По убеждению В.ТКАЧУКА, «нужно, чтобы в суде была не магия должностных лиц, а магия силы закона. Тогда нам рот не будут закрывать такие, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ».

В то же время, отвечая на один из вопросов журналистов, он напомнил, что считает свое освобождение от должности неправомерным, в связи с чем обратился в суд для его обжалования.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля текущего года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора ТРК «Киев» В.ТКАЧУКА от работы для проведения служебного расследования.

С 15 мая В.ТКАЧУК был освобожден от должности в связи с завершением полномочий.