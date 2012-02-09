Прокуратура разбирается с избиением журналистки «Репортеров без границ»

Прокуратура Подольского района столицы по поручению прокурора города Киева Анатолия МЕЛЬНИКА проводит проверку факта вмешательства в журналистскую деятельность, причинение телесных повреждений представителю международной журналистской организации «Репортеры без границ» Оксане РОМАНЮК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

Как напомнили в пресс-службе, в ночь с 6 на 7 февраля у дома на проспекте Свободы, 24, произошло столкновение между жителями этого дома и застройщиками, которые незаконно проводили предварительные работы по установке МАФов. Во время столкновения один из застройщиков ударил О.РОМАНЮК, которая пыталась отснять на мобильный телефон данное происшествие.

Вчера, 8 февраля 2012 года, представительница «Репортеров без границ» обратилась в прокуратуру района с соответствующим заявлением.

Кроме этого, районной прокуратурой организована проверка законности проведения строительных работ у отмеченного дома и установления МАФов.