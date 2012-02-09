Прокуратура разбирается с избиением журналистки «Репортеров без границ»
11:38, 09 февраля 2012Политика
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Обратилась вчера
|Оксана Романюк
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.
Как напомнили в пресс-службе, в ночь с 6 на 7 февраля у дома на проспекте Свободы, 24, произошло столкновение между жителями этого дома и застройщиками, которые незаконно проводили предварительные работы по установке МАФов. Во время столкновения один из застройщиков ударил О.РОМАНЮК, которая пыталась отснять на мобильный телефон данное происшествие.
Вчера, 8 февраля 2012 года, представительница «Репортеров без границ» обратилась в прокуратуру района с соответствующим заявлением.
Кроме этого, районной прокуратурой организована проверка законности проведения строительных работ у отмеченного дома и установления МАФов.
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