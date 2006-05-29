Лифт, который оборвался в Минтранссвязи, не был перегружен

Грузоподъемность лифта, обрыв которого произошел сегодня в Министерстве транспорта и связи, - 1280 кг или 16 человек. Эти данные уточнил УНИАН пресс-секретарь министра Константин ЖУРА.

По его словам, лифт устроен таким образом, что в случае перегрузки, его дверь не закрывается.

УНИАН попросил представителя одного из крупнейших производителей лифтов разъяснить возможную причину аварии. Как сообщил гендиректор ЗАО «ОТИС» (Украина) Михаил ПОНОМАРЕНКО, по европейским и украинским стандартам лифт должен иметь 12-кратный запас прочности. То есть, канат лифта может оборваться, если он будет перегружен более чем в 12 раз.

Напомним, сегодня утром в Минтранссвязи оборвался лифт, по различным данным, чешского или словацкого производства. В лифте, который упал с 24-го этажа, находилось 16 человек. 10 пострадавших госпитализированы, в т.ч. у 5-х человек – переломы. Министерство обратилось в ГПУ с просьбой возбудить уголовное дело и разобраться в ситуации.