Янукович уволил еще одного министра

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины.

Об этом идет речь в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ работал в должности министра с марта 2010 года.

Напомним, 18 января 2012 года Президент освободил Федора ЯРОШЕНКО от должности министра финансов и назначил вместо него председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.