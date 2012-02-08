Янукович уволил еще одного министра
19:44, 08 февраля 2012Политика
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Указ появился на сайте
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины.
Об этом идет речь в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ работал в должности министра с марта 2010 года.
Напомним, 18 января 2012 года Президент освободил Федора ЯРОШЕНКО от должности министра финансов и назначил вместо него председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.
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