Бережная: За новый УПК ВР проголосует в марте

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Ирина БЕРЕЖНАЯ убеждена, что новый Уголовный процессуальный кодекс Украины будет принят уже в марте текущего года. Об этом она заявила в эфире ТРК «Эра».

По словам И.БЕРЕЖНОЙ, новый кодекс «будет реформаторским, проевропейским, он изменит отношение как к милиции, следствию, судьям, а также изменит бизнес-климат Украины».

«Сегодня мы живем по кодексу 61-го года, благодаря чему мы вместо принципа состязательности в судах обычно сталкиваемся с тотальным репрессивным механизмом следователей. Согласно новому кодексу, прокуроры и защита получат равные права. Ведь существенно расширяются полномочия защиты: судья будет обязан учитывать как позицию и доказательства обвинения, так и позицию и доказательства защиты», - подчеркнула И.БЕРЕЖНАЯ.

Народный депутат также считает, что новый кодекс сделает невозможным проведение насильственных действий с целью «выбивания» правильной позиции: «К рассмотрению будут приниматься доказательства, полученные исключительно в судебном заседании».

Кроме обеспечения процессуального равенства и состязательности сторон в криминальном производстве, кодекс, по словам И.БЕРЕЖНОЙ, существенно расширяет права защитников и адвокатов пострадавшей стороны, что, в свою очередь, сужает права прокурора и совершенствует процедуру судебного контроля.

И.БЕРЕЖНАЯ не исключает, что за новый Уголовный процессуальный Кодекс в Верховной Раде будут голосовать не только провластные фракции, но и оппозиция, которая «должна понимать значение этого документа». И.БЕРЕЖНАЯ также отметила, что проект кодекса прошел две международные экспертизы Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, завтра, 9 февраля, Верховная Рада должна рассматривать проект Уголовного процессуального кодекса Украины.