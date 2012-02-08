Янукович сегодня встретится с Сикорским
10:12, 08 февраля 2012Политика
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СМИ приглашают на 13.45
Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с министром иностранных дел Республики Польша Радославом СИКОРСКИМ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи запланирована протокольная съемка. Работает личная пресса и по 10 представителей польских и украинских СМИ.
Представители СМИ приглашаются на 13.45.
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента по тел. 255-63-18.
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