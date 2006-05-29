Сторонники Жовтяка добиваются встречи с Ющенко

Продолжается пикетирование Секретариата Президента Украины активистами общественного комитета Киевской области, требующих оставить Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции - депутат Киевского областного совета Николай СТЕЛЬМАХ, пикетчики требуют, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял Е.ЖОВТЯКА и представителей общественности.

„Мы хотим знать, по каким мотивам освобожден Е.ЖОВТЯК, ведь в Указе Президента Украины это не указано, какие есть претензии к губернатору”, - сказал в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель общественной областной группы по вопросам возвращения незаконно приватизированной земли, лесов и коммунального имущества в государственную собственность Александр МАТЯШ.

Он отметил, что именно Е.ЖОВТЯК инициировал создание нескольких рабочих групп с целью восстановления законности в земельных вопросах. „В частности, нам удалось добиться судебного решения в интересах общины города Ржищева, у которого несколько лет назад был незаконно отобран единственный городской пляж. Новые владельцы уже успели построить на нем три коттеджа, пообносили территорию забором. Мы собрали почти 200 листов документов, которые свидетельствовали о нарушении законодательства при выделении этой земли, выиграли суд, но землевладельцы подали апелляцию. Вместо того, чтобы довести дело до конца, мы должны теперь отстаивать нашего губернатора”, - сказал А.МАТЯШ.

Он добавил, что „примеров нарушений при выделении в области земельных участков, особенно в период 2004 года, перед президентскими выборами, установлено очень много. Юристы просто не справляются с этим потоком дел. Следует отметить, что и Генеральная прокуратура, когда ее возглавлял ПИСКУН (Святослав ПИСКУН), и Госкомзем при ДАНИЛЕНКО (Алексей ДАНИЛЕНКО руководил Государственным комитетом Украины по земельным ресурсам в 1999-2005 гг. – УНИАН) просто не предоставляли информации губернатору о действительном состоянии дел, нельзя было даже увидеть картографические материалы”.

„По моему мнению, - сказал А.МАТЯШ, - именно земельный вопрос лежит в основе решения об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности губернатора, но об этом официально никто не говорит”.

“Помогли мы и крестьянам из Михайловской Рубежовки Киево-Святошинского района получить назад свои паспорта, переданные перед тем предпринимателям для оформления поручений на право распоряжаться их земельными паями. Мошеннические методы и намерения этих предпринимателей приватизировать землю стали причиной того, что крестьяне начали требовать свои паспорта, но им отказывали в этом. История тянулась несколько месяцев, пришлось подключать и правоохранительные органы”, - рассказал он.

В свою очередь депутат Яготинского районного совета Надежда ГЕТА рассказала, что похожая ситуация была и в их районе – люди не могли получить государственные акты на право владения землей, не знали, где чьи установлены межи. „И только при ЖОВТЯКУ этот процесс сдвинулся с места, люди обрадовались, что наконец-то государство начало выдавать документы на землю. Со мной здесь в пикете и работники районной библиотеки, которая впервые за последние 15 лет начала получать новые книги для пополнения библиотечного фонда. Школы получили компьютеры, учителям своевременно выдают зарплату. Мы хотим знать, за что увольняют губернатора, который начал бороться с нарушениями, при котором мы почувствовали перемены к лучшему. Что же нам теперь, ожидать возвращения к старому?”, - спросила Н.ГЕТА.

Пикетчики в количестве около 100 человек держат транспаранты: “Відстояли Ющенка, відстоїмо Жовтяка”, „Скажіть правду, за що звільняють Жовтяка?”.

Справка УНИАН. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым освободил Е.ЖОВТЯКА от должности. 25 мая Киево-Святошинский райсуд Киевской области приостановил действие указа согласно административному иску Е.ЖОВТЯКА. Это решение принято до рассмотрения иска судом.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области заявляли о намерениях не только организовывать пикеты, но и прибегать к блокированию автодорог в знак протеста против увольнения Е.ЖОВТЯКА.

Сам Е.ЖОВТЯК призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.