Лидер УНП о сыре, газе, мести и агрессии

«Украина в долгосрочной перспективе только выигрывает от агрессивной торговой политики России», - заявил народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО. Так политик прокомментировал запрет Роспотребсоюза на ввоз в Россию с 7 февраля сыров некоторых украинских производителей, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«Торговые войны, которые развязывает Россия, – месть за неуступчивость Украины на газовых переговорах по пересмотру кабальных газовых соглашений 2009 года и отказ войти в состав Таможенного союза», – считает депутат.

По его словам, «недружелюбные шаги России будут способствовать лишь ускорению модернизации украинских предприятий, их переориентации на европейские рынки, а также все большему отдалению Украины от структур ЕврАзЭС».

По мнению политика, «сырная» война, как во время «помаранчевого» 2005 года, – только первый «торговый» удар Кремля по экономике независимой Украины в каденцию действующей власти». Он не исключил, что «впереди - атаки на другие экспортные отрасли промышленности: металлургию, химическую промышленность, АПК». По словам Ю.КОСТЕНКО, «Кремль пытается оказать социально-экономическое давление на украинскую власть, а также экспортно-ориентированные финансово-промышленные группы, чтобы изменить политику Украины в сфере ТЭК в свою пользу и дожать относительно участия в подконтрольном России Таможенном союзе».

По мнению лидера УНП, «Кремль недоволен требованиями Украины пересмотреть кабальные газовые контракты 2009 года, намерениями сократить закупку российского газа, диверсифицировать поставки энергоносителей, а также привлечь страны ЕС к управлению ГТС Украины».

С другой стороны, по мнению политика, «российские атаки свидетельствуют, что Украина взяла тот курс в ТЭК, который отвечает ее национальным интересам». Он привел пример Грузии, которая успешно переориентировалась на европейские рынки в результате торговых войн с Россией, укрепив собственную независимость. «Это тем более по силам Украине», – убежден лидер УНП. По его мнению, «Украина, в долгосрочной перспективе только выигрывает от агрессивной торговой политики России, потому что внедрит европейские стандарты в промышленности и, в конце концов, станет мостиком для интеграции российского бизнеса в экономику стран ЕС».