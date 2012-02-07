В Верховной Раде поцапались коммунисты с нунсовцами

В Верховной Раде возник спор вокруг законопроектов относительно усиления уголовной ответственности за надругательство над памятниками.

Как передает корреспондент УНИАН, противостояние возникло между фракциями НУ-НС и фракцией КПУ.

Законопроектом «О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины», подготовленным народными депутатами от фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО и Игорем АЛЕКСЕЕВЫМ, предусматривалось установить, что надругательство над памятью советских воинов-освободителей карается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

За данный законопроект проголосовали только 224 (при необходимых 226 - УНИАН) из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Другим законопроектом с аналогичным названием, автором которого является Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС), предусматривалось установить ответственность за надругательство над могилой участника борьбы за свободу и независимость Украины, захоронением жертв репрессий и Геноцида такую же санкцию, как и за надругательство над братской могилой или могилой Неизвестного солдата.

Этот законопроект также не был поддержан. За него проголосовали только 92 (при необходимых 226 – УНИАН) из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты из фракции КПУ и НУ-НС начали собираться возле трибуны, возник спор.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование вопрос относительно возвращения к рассмотрению данных законопроектов, но ВР не поддержала это решение.

В результате два законопроекта являются отклоненными.