В Москве на гей-параде избит депутат бундестага

Европа осудила московские власти за "репрессии в отношении активистов гей-сообщества".

В субботу, 27 мая, сначала радикальные национал-патриоты, а затем и милиционеры нападали на участников мероприятий секс-меньшинств в центре столицы. Многие были задержаны, сообщается о нескольких избитых.

Среди пострадавших - несколько иностранцев, в частности, депутат германского парламента Фолькер Бек. Он рассказал, что на Тверской улице был избит бритоголовыми; милиция в это вмешалась, арестовав самого пострадавшего.

По этому поводу в бундестаге уже принято заявление с призывом к российским властям уважать права человека и не мешать проведению мирных акций.

Возмущен событиями в Москве и мэр Парижа, Бертран Делано. "Это покушение на основные демократические принципы". Всего в центре Москвы были задержаны свыше 100 человек - это и гей-активисты, и протестовавшие против них православные радикалы и неонацисты, а также журналисты.

Французская партия "зеленых" также осудила акты насилия, совершенные 27 мая во время попытки проведения гей-парада в Москве.

"Эти факты являются тем более шокирующими, что Россия только что возглавила Совет Европы в качестве действующего председателя", - заявляет официальный представитель "зеленых" Сержио Коронадо.

"Зеленые" потребовали от российских властей "объяснить, почему не была обеспечена защита гомосексуалистов, и какие меры правительство России собирается предпринять, чтобы такую защиту обеспечить".

Вместе с тем партия призвала правительство Франции пригласить для объяснений российского посла в Париже и "напомнить о требованиях, которые предъявляются в области прав человека к стране, только что возглавившей Совет Европы".

В ходе несанкционированных акций представителей сексуальных меньшинств в Москве были задержаны около 120 человек, как организаторы гей-парада, так и противники мероприятия. В частности, от здания мэрии Москвы в милицию доставили депутата бундестага Фолькера Бека и корреспондента журнала "Русский Newsweek" Айдара Бурибаева.

В ходе несостоявшегося гей-парада в Москве был избит внук английского писателя и известного гея Оскара Уальда. Мерлин Холланд, являющийся гетеросексуалом, но приехавший в Россию поддержать права гомосексуалистов и среди прочих участников акции пытался возложить цветы на могилу Неизвестному солдату, сообщает РСН со ссылкой на газету Daily Telegraph.

Кроме того, во время беспорядков были избиты корреспондент телекомпании RTVi Роман Супер и чернокожий гражданин Франции Пьер Серн. По утверждению Сержио Коронадо, Серн является членом муниципального совета парижского пригорода Венсен. Он прибыл в Москву в составе французской делегации для поддержки участников гей-парада и "дважды подвергся нападениям, а затем был арестован российскими полицейскими", заявил Коронадо.

Как выяснилось, вместо гей-парада в Москве прошел очередной парад скинхедов. Милиция в основном им не мешала, избивая и задерживая в основном геев и журналистов. Нацисты беспрепятственно шли по тротуару, выкрикивая неприличные лозунги в адрес геев.

По материалам Lenta.ru, Газета.Ru