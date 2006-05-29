Ющенко выбрал нового премьера для Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал предварительное согласие на назначение на должность председателя Совета Министров АРК Виктора ПЛАКИДЫ, который в настоящее время работает директором Крымской электроэнергетической системы ГП НЭК «Укрэнерго».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня во время рабочей встречи Президента с председателем Верховной Рады АР Крым Анатолием ГРИЦЕНКО, в ходе которой состоялись консультации относительно кандидатуры на должность председателя Совета министров АРК, которого, при согласии главы государства, назначает Верховная Рада Автономии.

Сегодня Президент также дал согласие на освобождение от должности председателя Совета министров АР Крым Анатолия БУРДЮГОВА в связи с окончанием срока полномочий.

В.ПЛАКИДА, который также присутствовал на встрече, изложил Президенту свое виденье экономического развития крымской автономии.

Среди других тем, которые обсуждались на встрече главы государства с руководителем крымского парламента, – социально-экономическая ситуация в АРК, подготовка к курортному сезону, земельные вопросы.

Президент и председатель Верховной Рады Крыма выразили убеждение, что отношения между крымской и центральной властью должны базироваться на взаимном доверии. Они отметили, что такая позиция представителей власти всех уровней будет способствовать развитию регионов и решению социально-экономических проблем как в государстве в целом, так и в ее областях.

Во встрече также принял участие глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.