Янукович выступает под возгласы депутатов «Юле – волю!»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в экономическом плане 2012 год для Украины будет очень непростым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в ВР, во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

«С этой трибуны заявляю откровенно и честно: в экономическом плане этот год будет очень непростым», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, нужно минимизировать новые риски мирового экономического кризиса, укрепить наш национальный экономический фундамент.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, опыт последних двух лет засвидетельствовал, что для дальнейшего движения вперед нам нужно сконцентрироваться на собственных силах и возможностях. По словам Президента, в центре внутренних преобразований в Украине должен стоять гражданин, его свободы и возможности, его социальное обеспечение.

«Мировой кризис еще раз засвидетельствовал, что нет в мире лучших и худших, есть сильные и слабые духом, уверенные в себе и растерянные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что в 2012 году Украина окончательно должна преодолеть комплекс неполноценности. «Это наша общая задача, ее можно реализовать лишь с помощью широкого взаимопонимания и консолидации», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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