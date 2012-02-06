НКЗУ считает митинги в России самым выдающимся событием 2011 года

Народный комитет защиты Украины (НКЗУ) считает политические митинги в России самым выдающимся историческим событием 2011 года.

Об єтом идет речь в обращении НКЗУ к участникам и организаторам декабрьских митингов в Москве и в других населенных пунктах Российской Федерации.

”Вы продемонстрировали, что российский народ не воспринимает, и не будет воспринимать возрожденную ПУТИНЫМ и его окружением имперскую, пагубную для России политику, антидемократическую, кроваво реализованную в прошлом царскими и коммунистическими правителями”, - отмечается в обращении, текст которого передан также УНИАН.

Авторы обращения убеждены, что «управляемая демократия» в России обернулась бесправием широких масс в “репрессивной системе”, которая должна обеспечить пожизненное пребывание при власти лидеру партии, построенной и управляемой «непогрешимым» вождем.

”Вы своим честным и мужественным поведением доказали, что путинизм, как единоличная, авторитарная власть не только в России, но и в Казахстане, Беларуси и в Украине, обречен на гибель и осуждение истории”, – подчеркивается в обращении.

В то же время авторы документа отмечают, что верят в победу правды и справедливости, демократии и свободы в борьбе “между Россией ПУТИНА и Россией АФАНАСЬЕВА, НОВОДВОРСКОЙ, КАСЬЯНОВА, НЕМЦОВА, ЯВЛИНСКОГО, НАВАЛЬНОГО, АКУНИНА и многих других выдающихся современных российских умов и патриотов”.

В обращении выражается убеждение, что история впервые дает шанс российскому народу освободить самого себя, не вмешиваться в жизнь других наций, и только своей собственной свободой помочь утверждать свободу и справедливость в мире.

”Украина всегда была поклонницей той России, что восставала против царей и коммунистических диктаторов. Украина сегодня восторженно смотрит на то, как ломаются ваши вековые кандалы, как в призывах свободы оживает великий народ, не раб, а хозяин своей судьбы”, – отмечают авторы обращения.

Под обращением подписались члены комитета Юрий ДОРОШЕНКО, поэт Дмитрий ПАВЛЫЧКО, писатели Юрий ЩЕРБАК, Юрий МУШКЕТИК, Валерий ШЕВЧУК, Олег ЧОРНОГУЗ, профессор Владимир ВАСИЛЕНКО, политический и общественный деятель Богдан ГОРЫНЬ, директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ, публицист Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, доктор исторических наук Владимир СЕРГИЙЧУК, генерал-лейтенант Александр СКИПАЛЬСКИЙ, дочь президента Главного освободительного совета Наталия ОСЬМАК.