Сейчас в суде будут допрашивать Луценко

Судебная коллегия Печерского районного суда Киева закончила допрос бывшего водителя экс-министра внутренних дел Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, после 10-минутного перерыва суд начнет допрос экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Сегодня, 6 февраля, Л.ПРИСТУПЛЮК в суде заявил, что не признает обвинений в совершении преступления.