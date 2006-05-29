Николаевский облсовет предоставил русскому языку статус регионального

На ІІ сессии Николаевского областного совета V созыва было принято решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории области.

Об этом сообщает ЛІГА ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.

Также депутаты утвердили регламент работы облсовета, положение о президиуме и постоянных комиссиях облсовета, положение о помощнике-консультанте депутата облсовета, положение об исполнительном аппарате облсовета. Помимо того, был утвержден состав президиума и постоянных комиссий, избраны заместители председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, ранее решение о предоставлении русскому языку статуса регионального приняли Харьковский, Севастопольский, Донецкий, Днепропетровский горсоветы, Донецкий и Луганский облсоветы.

Ряд областных и городских прокуроров уже обжаловали решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.