Рыбачук: ”Наша Украина” готова перейти в оппозицию

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК говорит о готовности команды Президента Виктора ЮЩЕНКО работать в оппозиции.

Об этом О.РЫБАЧУК заявил в эфире телеканала «1+1». «Наша команда всегда готова работать в оппозиции, неплохую школу прошла. Кстати, этот сценарий (работы в оппозиции) очень серьезно обсуждался», - сказал О.РЫБАЧУК.

Что касается формирования коалиции после выборов он сказал, что «Президент сейчас в очень сильной переговорной позиции». В качестве аргументов в интересах этого глава Секретариата привел тот факт, что В.ЮЩЕНКО не пошел первым номером списка “Нашей Украины” на парламентские выборы, хотя его к этому подталкивали, кроме того, формат переговоров, круглых столов для В.ЮЩЕНКО - «его формат, он сберег возможность общаться с любой политической силой». О.РЫБАЧУК выразил убеждение, что опыт Президента, «его политическая интуиция станут его лучшим оружием» в процессе переговоров, касающихся коалиции.

В то же время, сознался О.РЫБАЧУК, именно такие результаты экзит-полов для него «новость», хотя и раньше было известно, что речь будет идти об одних и тех же политических силах как фаворитах гонки – Партии регионов, БЮТ, «Нашей Украине». Глава Секретариата отметил, что важным для переговоров будет процент, который наберут эти политические силы, а также те, которые, согласно предварительным данным, находятся на грани проходного барьера в 3%.

Относительно критериев формирования коалиции О.РЫБАЧУК убежден, что для В.ЮЩЕНКО будет важно в ходе формирования коалиции, чтобы в результате парламентское большинство поддерживало его предвыборную программу, чтобы политические соратники поддерживали его видение реформ.

Кроме того, глава Секретариата склоняется к мысли, что не будет конфронтации, а вместо этого будет сотрудничество между Президентом и парламентом – шансов от 60 до 40 приблизительно. «Политические силы прошли хорошую школу битья… Я думаю, что и Президент, и парламент понимают, что от их взаимодействия зависит способность страны развиваться», - сказал О.РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, Президент Украины В.ЮЩЕНКО сообщил, что в понедельник в Секретариате Президента начнутся политические консультации по формированию новой парламентской коалиции.

Глава государства отметил, что консультации начнут политические силы, которые раньше формировали коалицию, победившую во время Помаранчевой революции. В то же время В.ЮЩЕНКО сказал: «Безусловно, речь идет о привлечении максимального круга демократических сил к формированию коалиции. По какой версии, по какому плану будет формироваться коалиция – сегодня сказать и сложно, и не сложно. Потому что, несомненно, будет оцениваться несколько вариантов комбинаций коалиции».