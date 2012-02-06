Литвин: скоро будем праздновать день рождения коня какого-нибудь князя

Глава Верховной Рады В. ЛИТВИН советует представителям оппозиции более взвешенно относиться к внесению законопроектов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Также В.ЛИТВИН, отвечая на критику от представителей оппозиции, что в парламенте очень много законопроектов рассматриваются по сокращенной процедуре, отметил, что здесь нет никакого нарушения регламента ВР. В то же время он упрекнул оппозицию, что она недостаточно взвешенно относится к внесению законопроектов.

По его словам, предлагаются много проектов постановлений, которыми предусматривается празднование дат разного рода. «Мы скоро будем праздновать день рождения коня какого-нибудь князя», - отметил спикер.