Активист УНА шестые сутки прикован к дверям Днепропетровского горсовета
...протестуя против статуса русского языка
Шестые сутки голодает перед мэрией Днепропетровска активист партии “Украинская национальная ассамблея” Игорь ПРЯДКО, который протестует против решения городского совета от 24 мая предоставить русскому языку статус регионального в областном центре.
Как передает корреспондент УНИАН, голодающий, как и в начале своей акции, прикован к дверям горсовета.
В разговоре с корреспондентом УНИАН И.ПРЯДКО заявил, что акция протеста – его политическая воля против беззаконного политического решения Днепропетровского городского совета об особом статусе русского языка. По его словам, сейчас, когда прокурор города подал иск в суд с требованием отменить решение горсовета, он намерен продолжить голодовку, чтобы привлечь внимание общественности Днепропетровска к проблеме.
В прошлую пятницу к акции в защиту украинского языка присоединились другие члены УНА-УНСО и активисты местной организации партии “Батьківщина”, которые установили перед днепропетровской мэрией несколько палаток.