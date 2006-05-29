Активист УНА шестые сутки прикован к дверям Днепропетровского горсовета

Шестые сутки голодает перед мэрией Днепропетровска активист партии “Украинская национальная ассамблея” Игорь ПРЯДКО, который протестует против решения городского совета от 24 мая предоставить русскому языку статус регионального в областном центре.

Как передает корреспондент УНИАН, голодающий, как и в начале своей акции, прикован к дверям горсовета.

В разговоре с корреспондентом УНИАН И.ПРЯДКО заявил, что акция протеста – его политическая воля против беззаконного политического решения Днепропетровского городского совета об особом статусе русского языка. По его словам, сейчас, когда прокурор города подал иск в суд с требованием отменить решение горсовета, он намерен продолжить голодовку, чтобы привлечь внимание общественности Днепропетровска к проблеме.

В прошлую пятницу к акции в защиту украинского языка присоединились другие члены УНА-УНСО и активисты местной организации партии “Батьківщина”, которые установили перед днепропетровской мэрией несколько палаток.