Прокурор Киевской области обвиняет Луценко во лжи

Прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ обвиняет министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по "делу КУЗОВКИНА".

Об этом говорится в заявлении прокурора, опубликованном газетой “Сегодня”.

Ранее министр заявил о том, что все слухи о якобы причастности кого-то из семьи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к нанесению телесных повреждений прокурору Бориспольской межрайонной прокуратуры Александру КУЗОВКИНУ распускают люди, которые хотят шантажировать главу государства. В числе последних Ю.ЛУЦЕНКО назвал и Ю.ГАЙСИНСКОГО - непосредственного начальника А.КУЗОВКИНА.

Как отмечает Ю.ГАЙСИНСКИЙ в своем комментарии, переданном редакции «Сегодня», данные о том, что сын Президента Андрей ЮЩЕНКО мог быть причастен к инциденту, и потерпевший А.КУЗОВКИН, и журналисты могли получить только от работников милиции, то есть подчиненных Ю.ЛУЦЕНКО, так как в самом начале А.КУЗОВКИН якобы даже не знал в лицо А.ЮЩЕНКО и не предполагал его участия в инциденте. "Эти данные были получены работниками милиции, которые проверили номер автомобиля BMW, пассажиры которого применили насилие к прокурору", - пишет Ю.ГАЙСИНСКИЙ.

Помимо того, прокурор области обвиняет руководителя МВД и в разглашении данных досудебного следствия, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 387, ч.2 Уголовного кодекса Украины. Под разглашением данным следствия Ю.ГАЙСИНСКИЙ понимает то, что Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, о чем шла речь в первоначальных показаниях А.КУЗОВКИНА, и о том, что тот находился в состоянии опьянения.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники А.ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

Генеральная прокуратура заявила о непричастности сына Президента к инциденту с А.КУЗОВКИНЫМ.