От Ющенко сбежал еще один нардеп

Нардеп Андрей Парубий вышел из "Нашей Украины".

Об этом он сообщил в своем блоге на "Украинской правде".

"22 января объединенная оппозиция отмечала День Соборности на Софийский площади. Считаю, Виктор Ющенко должен был быть там. А не возле Януковича", - заявил Парубий.

"Я имел неоднократные жесткие дискуссии на Президиуме партии с председателем Виктором Ющенко относительно объединения оппозиции. Но наши взгляды разошлись", - сообщил депутат.

"В "Нашей Украине" много патриотичных и порядочных людей, но я исчерпал свои возможности влияния внутри партии. Поэтому сегодня я написал заявление о выходе из "Нашей Украины". Убежден, сегодня мое место там, где объединенная оппозиция, где настоящая борьба. И я сделал свой шаг", - заявил Парубий.

Парубий был представителем Ющенко в ЦИК на последних президентских выборах.