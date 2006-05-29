Симоненко называет Президента ”шантажистом”

Лидер Коммунистической партии Украины, народный депутат Петр СИМОНЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает «как шантажист» в вопросе избрания и приведения к присяге Верховной Радой судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам П.СИМОНЕНКО, именно так можно рассматривать последнее заявление В.ЮЩЕНКО по данному вопросу.

Лидер коммунистов отметил, что В.ЮЩЕНКО пытается «создать условия политической диктатуры» в Украине.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Президент Украины заявил, что не подпишет коалиционное представление на должность премьер-министра, пока парламент не приведет к присяге судей КС.

“Надеюсь, парламент станет в этом моим союзником, и своим первым решением приведет к присяге судей Конституционного Суда Украины. Я не подпишу представления на премьер-министра до тех пор, пока не будет выполнена эта норма Конституции. Новые депутаты должны засвидетельствовать свое уважение к Основному Закону”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины с октября прошлого года фактически является недееспособным, поскольку большинство его судей сложили свои полномочия.

В ноябре 2005 г. трое судей КС избрал Съезд судей Украины, еще троих назначил Президент. Однако они не могут приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку должны принести в Верховной Раде присягу. Президент уже несколько раз обращался в парламент с требованием привести к присяге судей КС. Неоднократные голосования в ВР за избрание судей КС по квоте парламента были безрезультатными.