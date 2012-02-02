Азарова заспамили на Facebook

Администраторы страницы премьер-министра Николая АЗАРОВА в Facebook заявляют об атаке на нее вечером в среду, 1 февраля.

Об этом говорится в сообщении администраторов, размещенном в Facebook.

«Уважаемые пользователи, приносим свои извинения! Вчера в 23.00 мы вынуждены были закрыть страницу премьера для доступа пользователей. Из-за хулиганских действий определенной группы пострадали люди, которым было очень важно донести до премьера информацию о том, что в Балаклейском районе Харьковской области, к примеру, отключили газ, и люди полночи сидели в домах без отопления. Или о том, что в Одессе на ул. Спиридоновской отключили электричество. Люди хотели сообщить премьеру о действительно важных проблемах, они надеялись на помощь», - говорится в сообщении.

Однако, возмущаются администраторы страницы Н.АЗАРОВА, «пользователей, которые под воздействием «эффекта толпы» откровенно заспамили страницу премьера, такие мелочи просто не волнуют». «Мы все любим и файлообменники, и сайты, на которых можно просмотреть фильмы и послушать музыку. Но действовать подобным образом – это уже крайности. Уверяем Вас, что закрытие этой страницы никоим образом не повлияет на открытие сайтов или файлообменников. Поэтому, ребята, давайте жить дружно”, - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 31 января хакерской атаке подверглись сайты Президента Украины и МВД. Вчера вечером стал недоступен сайт Кабинета министров. Также нельзя зайти на сайт правящей Партии регионов.

По состоянию на утро 2 февраля сайты Президента, Кабмина, СБУ и ПР работают с перебоями.

Проблемы начались после того, как правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В офисе компании МВД провело 31 января следственные действия. Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладатели законодательно урегулированы.

В социальных сетях звучат призывы атаковать сайты госорганов Украины. При этом владельцы Ех.ua заявляют, что не имеют отношения к хакерским атакам и призывают своих сторонников не нарушать закон.