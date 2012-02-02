Лукъянов предлагает Кличко определиться

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Владислав Лукьянов считает, что, умышленно выдвигая В. Кличко на пост мэра столицы, оппозиция расчищает себе дорогу в парламент. Об этом он заявил в среду, 1 февраля.

Владислав Лукьянов выразил убеждение, что оппозиция умышленно пытается сместить В. Кличко. «Владеющая двумя языками мировая звезда Кличко, в соответствии с задумкой «партнеров» должен заниматься канализацией, мусорниками и падающими сосульками. Это крупная игра, цель которой – замкнуть Кличко на региональном уровне и расчистить другим дорогу в парламент», - заявил он.

Депутат подчеркнул, что ошибочно полагать, будто конкурентом «Батьківщини» на выборах является Партия регионов. «Настоящие ее конкуренты - это «Фронт змін», «Удар» и т.д. Все они находятся в одном электоральном поле и толкаются плечами в постоянной борьбе за голоса одних избирателей. Именно поэтому оппозиция хочет сместить Кличко на должность мэра столицы», - уверен политик.

«Это типичная политическая сила «одной звезды». Поэтому отправить партию на выборы одну, без себя во главе списка, В. Кличко при всем желании не сможет. Вот и придется свежеиспеченному мэру Кличко «завести в Раду людей», а далее возникают два варианта: или отказываться от депутатского мандата и продолжать руководить Киевом, или складывать с себя полномочия городского головы и отправляться руководить фракцией. Таким образом, обманутыми останутся или киевляне, или все остальные», - подчеркнул Владислав Лукьянов.

В то же время парламентарий убежден, что значительная часть людей в «Ударе» нацелена на парламент, городская власть, пусть в столице, – не тот уровень. Потерять поддержку однопартийцев, потерять партию как политическую единицу – на это Кличко вряд ли решится. Тем более, что его соратники понимают потенциальную опасность в виде желания лидера остаться в кресле мэра.

«Казалось бы, самым правильным в этом случае было бы отказаться от Киева и сосредоточиться на национальной кампании. Но, во-первых, Киев - давняя цель, на достижение которой были потрачены время и силы. Во-вторых, есть реальная возможность победить. А в-третьих, отказаться от столицы В. Кличко уже вряд ли позволит «объединенная оппозиция», - отметил политик.

«Тем временем игра идет действительно по-крупному. Речь идет, ни много, ни мало, о призе в виде оппозиционного трона, вакантного после ухода Юлии Тимошенко. Кто станет «чемпионом», лидером новой украинской оппозиции? А в БЮТ в силу самых разных причин достойной фигуры нет. Зато в других оппозиционных партиях желающих хватает, и лишние конкуренты им на «ринге» совсем ни к чему. Поэтому В. Кличко самое время определяться – кто он: специалист по вывозу мусора или чемпион? Причем в самое ближайшее время», - резюмировал парламентарий.

Пресс-служба Партии регионов